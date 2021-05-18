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Zonguldak’ta kan bağışı kampanyası başladı

Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından Gazipaşa Caddesinde Kan bağışı kampanyası düzenlendi.

ZONGULDAK 18.05.2021, 13:48
Zonguldak’ta kan bağışı kampanyası başladı

Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından Gazipaşa Caddesinde Kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türkiye’de korona virüs nedeniyle kan bağışı stoklarının azalması nedeniyle 81 ilde kan bağışı kampanyası devam ediyor. Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Gazipaşa Caddesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak kan bağışı yaptı. Kan veren kişilere Kızılay ekipleri tarafından sofa ve tatlı ikramında bunaldı. Kan bağışı kampanyasının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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