Zonguldak’ta ilk ders zili çaldı

Zonguldak’ta 2022-2023 eğitim öğretim dönemi ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Birinci sınıf öğrencilerine ise fidan hediye edildi.

İlköğretim Haftası ve 2022-2023 Eğitim Öğretim dönemi dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, beraberinde iki öğrenci ile birlikte tören alanında çelenk sundu. Törenin ardından Vali Mustafa Tutulmaz ziyaretçilerini kabul etti. Vali Tutulmaz öğrencilere teşekkür ederek, hediyeler verdi.

Programlar Tepebaşı İlköğretim Okulu’nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende minik öğrenciler halk oyunu gösterileri sergiledi. İlköğretim Haftası dolayısıyla şiirler okundu. Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan günün önemine değinen konuşma yaptı. Aldoğan, 105 bin öğrenci ve 7 bin 800 öğretmenin sorumluluğuyla hareket ettiklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in destekleriyle önümüzdeki 206 okulda onarımlar yaparak yenilendiğini ifade eden Aldoğan, "Okul öncesi eğitim seferberliğiyle ilimiz bünyesindeki ana sınıflarına toplam 67 anasınıfı daha eklenip okul öncesi beş yaş okullaşma oranına ilimiz genelinde yüzde 53’ten yüzde 98’e yükseltildi" dedi.

Birinci sınıf öğrencilerine fidan hediye edilmesinin ardından Vali Mustafa Tutulmaz sembolik ders zilini çaldı. Tutulmaz, "Bu yıl ilimizde eğitim alanında çok ciddi yatırımlar yapıldı. Sadece 206 okulun tamirinin yapılması bile çok önemli bir rakam. Bunun şu anda 10-15’inde işlemler devam ediyor. Ancak eğitim-öğretime engel değil. Onun dışındaki tüm okullarımızın tamiratı, tadilatı yapıldı. Öğrencilerimizin okula bağlarını artıracak. Öğretmenlerimizin çalışma azmini, şevkini artıracak. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. İlimizin Milli Eğitimle ilgili altyapısının tamamının gözden geçirildiğini ifade etmek istiyorum. Depreme dayanıklı olanların yık-yap şeklinde yeniden yapılması gündemde. Bunlarla ilgili bakanlıkta yatırım programına alındılar. En kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bazı okullarda öğlenci ve sabahçı şeklinde ikili eğitim olacak. Artık bunu bir geçiş süreci olarak göreceğiz. Uzun vadede ilimize sağlıklı okulları kazandırmış olacağız" dedi.

Protokol üyeleri programın sonunda birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti.