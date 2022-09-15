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Zonguldak’ta havadan trafik denetimi gerçekleştirildi

Zonguldak’ta helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

ZONGULDAK 15.09.2022, 11:17
Zonguldak’ta havadan trafik denetimi gerçekleştirildi

Zonguldak’ta helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopter ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla karayolları ağı üzerinde havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla önümüzdeki günlerde de helikopter ve dron ile de denetimlerin süreceği ifade edildi.

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