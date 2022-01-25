Zonguldak’ta hamile ve engelli kamu çalışanlarına idari izin

Zonguldak Valiliği, 26-27 Ocak tarihlerinde kar yağışı beklendiğinden dolayı kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanların iki gün idari izinli sayılacaklarını açıkladı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte 26-27 Ocak tarihlerinde kar yağışı beklendiği hatırlatılarak, il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının belirtilen tarihlerde iki gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi. Yapılan açıklamada ayrıca, "İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) yaygın eğitim kursları ile eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer kursların eğitimlerine; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri, özel kurs merkezleri, motorlu kara taşıt sürücü kurs merkezleri ile bünyesinde kulüp çalışması yapacak anaokullarındaki eğitim faaliyetlerine de aynı günlerde iki gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir"denildi.