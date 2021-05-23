Zonguldak’ta hafta sonu sessizlik hakim

Zonguldak’ta kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla caddeler ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma süreci sonrasında 81 il valiliğine kademeli normalleşme tedbirleri genelgesi gönderildi. Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21:00 ila 05:00 saatleri arasında uygulanırken hafta sonu ise Cuma günleri 21:00’den başlayıp Pazartesi saat 05:00’e kadar sürecek. 21 Mayıs 2021 günü 21:00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Zonguldak’ta da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf kişiler ise izin belgeleriyle birlikte işyerlerinin yolunu tuttu. Vatandaşlar ise alışveriş ihtiyaçlarını yürüme mesafesindeki işyerlerinden gerçekleştirdi. Ekipler ise oluşturulan kontrol noktalarıyla kısıtlama sürecinde denetimlerini sürdürdü.