Son Dakika
Zonguldak’ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
Zonguldak’ta Gençlik Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı.
ZONGULDAK 15.05.2022, 12:53
Zonguldak’ta Gençlik Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı.
Zonguldak’ta 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu kutlama töreninde Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı. Ardından haftanın önemine ilişkin konuşma yapıldı. Kutlamalar; sahil bandındaki etkinliklerle devam etti.