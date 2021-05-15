Zonguldak’ta Gençlik Haftası başladı

Zonguldak’ta Gençlik Haftası nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

15-21 Mayıs Gençlik haftası nedeniyle Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Şube Müdürleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikler kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, “Öncelikle bütün gençliklerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Salgın nedeniyle bu yıl yine buruk bir şekilde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. İnşallah biran önce bu salgından kurtularak eski günlere döneceğiz. Gençler bizim geleceğimiz” dedi. Öte yandan Gençlik Haftası etkinlikleri korona virüs nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden kutlanmaya devam edecek.

Tören günün anısına toplu hatıra fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.