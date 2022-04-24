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Zonguldak’ta gazeteciler iftarda buluştu

Zonguldak’ta gazeteciler düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

ZONGULDAK 24.04.2022, 13:27
Zonguldak’ta gazeteciler iftarda buluştu

Zonguldak’ta gazeteciler düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) ve Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) Polisevi’nde ortaklaşa iftar programı düzenledi. İftara, Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, ZGC Başkanı Derya Akbıyık ve KGD Başkanı Mustafa Emen ile kent genelinde ulusal ve yerel alanda yayın hayatını sürdüren gazeteciler katıldı.

KGD Başkanı Mustafa Emen ve ZGC Başkanı Derya Akbıyık günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaparak katılımcılara teşekkür etti. ZGC Başkanı Derya Akbıyık, şunları söyledi: “Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak yoğun gündem çalışmalarına imza atıyoruz. Yerel basın yaşamalı. Tabi ki yerel basın zor günlerden geçti. Pandemi, küresel kriz, bugün için Ukrayna ve Rusya savaşı. Gazetelere kaynak oluşturma adına mücadelemiz sürüyor. Bu mücadelede KGD başkanım ve diğer ilçe dernek başkanlarımla birlikte çalışacağız. Valimiz Mutafa Tutulmaz’dan, İl Özel İdaresi’nden, OSB’lerden bizlere abone ve ilan desteği alma adına girişimde bulunduk. Ayrıca kırsaldaki tüm köylerimizi yerel gazetelere abone olunması adına bir öneri getirdik. Detaylı bilgiyi diğer illerde ki örnekleri ile verdik. Zonguldak Belediye Başkanımız Dr. Ömer Selim Alan’dan 2022 yılı adına abone, ilan ile ilgili bazı taleplerimiz var. Ayrıca başkanımız belediye meclisinde aylık yayınlanan duyuru ve kararlarla ilgili ilan ve açıklamalarında gazetelerde yayınlanması adına Mayıs ayında bu konunun meclise geleceğini müjdeledi. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak Ereğli Gazeteciler Derneği ve Alaplı Gazeteciler Derneği başkanlarımız ile birlikte Ereğli ve Alaplı ilçesindeki meslektaşlarımıza yönelik toplu konut çalışmamızda sona gelindi. EGD Başkanım Şafak Erel ve AGC Başkanım Doğan Bostancı ile birlikte yoğun çalıştık. Önce Gülüç beldesinde karar kılmıştık. Orada çeşitli problemler çıktı. Ereğli ilçemizde çok güzel bir yer temin ettik. İnşallah bayramdan sonra hem görüşmelerde bulunacağız hem de müracaatımızı Şafak Erel başkanım ve Doğan Bostancı başkanım ile birlikte Ankara’ da toplu konut idaresi genel merkezine yapacağız. Ereğli ve Alaplı ilçemizdeki meslektaşlarımızı da konut sahibi yapma adına mücadelemiz bu yaz boyu sürecek. Bu konuda başta Valimiz, Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, kaymakamımız, tabi ki siyasetçilerimizden destek istiyoruz" dedi.

"Güçlü devlet adamı Köksal Toptan’a bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz"

ZGC’nin il merkezindeki projesinde büyük katkı sağlayan Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan’a teşekkür eden Akbıyık, "ZGC TOKİ projesinde güçlü devlet adamı Köksal Toptan başkanımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Tabi ki tüm emeği geçenler sağ olsunlar, var olsunlar. Zonguldak’ta başardık, Ereğli ilçemizde de başaracağız. İnşallah. ZGC yazlık projesi adına iki yıldır süren girişimlerimiz pandemi nedeni ile gecikti. Bugün için milli emlak arsa rayiç fiyatları çok yükseldi. Bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yazlık adına Ege bölgesi, Sakarya-Karasu, Bartın-Mugada bölgesi üzerinde duruyoruz. Karasu ile ilgili bazı girişimlerimiz var. Sakarya başkanımızdan yardım isteyeceğiz. Yazlık projesini tüm ekip arkadaşlarımız ile birlikte ve dernek başkanlarımızın da görüşleri doğrultusunda çözeceğiz, yol alacağız. ZGC ve KGD ortak iftarına destek verenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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