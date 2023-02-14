Zonguldak’ta gazeteciler depremzedelere nakdi yardımda bulundu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrası Türkiye’de yardım seferberliği devam ediyor.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) tarafından da depremzedeler yararına başlatılan yardım kampanyası sona erdi. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkan Derya Akbıyık beraberinde gazeteciler ile birlikte banka şubesine giderek toplanan nakit yardımını AFAD’ın hesabına yatırdı. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık yaptığı açıklamada yardım kampanyasına katılanlara ve destek olanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Olağanüstü bir deprem faciası yaşadık. Yüzyılın faciası ve 10 ilimizi etkiledi. Burada gerçekten devletimiz 9 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Orada bütün hem arama kurtarma ekiplerimiz ile hem madencilerimizle, devletimizin imkanlarıyla yerel yönetimler dahi Zonguldak olarak deprem bölgelerinde yer aldık. Zonguldaklı gazetecileri olarak da nakdi yardımların daha öne çıkmasını istedik. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak merkez ve içerdeki gazeteci meslektaşlarımızın katılımıyla nakdi yardım kampanyası başlattık. Tüm ilçe dernek başkanlarımız ve meslektaşlarımız katıldı. Yardım kampanyamızı duyan bir iki kuruluşta yardım kampanyamıza destekte bulundu ve komşu illerimizden de katılım oldu. Böylece Zonguldaklı gazeteciler olarak Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak bu yardım kampanyasını başlattık ve yardım kampanyası bugün sonra erdi ve meslektaşlarımızla beraber nakdi yardımı depremzede hesabına yatırdık. Ayrıca toplanan ayni yardımları da Zonguldak’ta misafir edilen depremzedelere bizzat kendimiz bağışlayacağız. Ben tüm bu kampanyamıza katılan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun, yaralılara sağlık sıhhat diliyoruz vefat edenlere rahmet diliyoruz. Ülkemiz bu zor günleri birlik beraberlikle atlatacaktır. Zonguldaklı gazeteciler olarak üzerimize düşeni yapmaya her daim devam edeceğiz. Ben kampanyamıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum."

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık yaptığı açıklamada sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ülkemizde yaşanan deprem faciası sonrası Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti önderliğinde, liderliğinde ilçe derneklerimizin de maddi katkısı ile il genelinde basın kuruluşlarından, emekçi gazetecilerin maaşlarından nakdi yardım etmek sureti ile ulusumuzu derin acılar içerisinde bırakan deprem mağduru vatandaşlarımıza nakdi yardımda bulunmuştur. Depremin olduğu ilk günden itibaren Zonguldak Valiliğimizin olsun. Ülke geneli mülki amirlikler olsun, AFAD olsun, yardım yapılması adına ‘’Nakdi ve Ayni’’ yardım yapılması adına kampanyanın sınıflandırıldığını görüyoruz. Depremin üzerinden geçen bir haftalık süre zarfında genelde ayni yardım yapılıyor. Bu anlamda farkındalık olması açısından ve herkese örnek olması bakımından biz Zonguldaklı gazeteciler olarak nakdi yardım kampanyasının öncülüğünü yapmış bulunmaktayız. Deprem yardım kampanyasına katılan ZGC, yönetim, Çaycuma, Devrek Ereğli Alaplı gazeteci ilçe başkanlarım, basın kuruluşları, gazeteci meslektaşlarım ve haber ajanslarına çok teşekkürler."