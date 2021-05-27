Zonguldak’ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Karadeniz Ereğli ve Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan takip sonucunda; Narkotimler başta olmak üzere, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; il merkezinde, Ereğli’de ve Alaplı’da olmak üzere dokuz adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Dokuz şahsa narkotik konularından işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan 4 yıl aranması olan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 350 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ve uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.