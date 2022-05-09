Zonguldak’ta Engelliler Haftası etkinliklerle kutlanacak

Zonguldak’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası bir dizi etkinliklerle kutlanacak.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Engelliler Haftası, bu yıl 10 Mayıs günü Madenci Anıtı’ndan Valilik önüne yürüyüşle başlayacak. 16 Mayıs’ta temsili askerlikle tamamlanmış olacak. Düzenlenecek etkinlikleri anlatan Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, şu ifadelere yer verdi:

"Bu yılda 10-16 Mayıs Engelliler Haftamızı dolu dolu kutlayacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle ortaklaşa yapacağımız programda hafta boyunca etkinlikler olacak. 10 Mayıs 2022 günü saat 10.00’da Madenci Anıtı’nda toplanarak Valilik önüne yürüyüşümüz olacak. Günün anlamına istinaden. Valilik önünde çelenk töreni, basın açıklaması olacak. Daha sonra Vali beyi ziyaret ve valilik önünde Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün programı olacak. Saat 12’de de dernek binamızda etkinlik düzenleyeceğiz. 12 Mayıs’ta da Devrek Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yine orada kalan engelli çocuklarımızın etkinliklerine katılacağız. Yine orada piknik düzenlenecek. Cuma günü de Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hem asansör açılışı hem de orada etkinlikler olacak. 15 Mayıs günü de Çatalağzı’nda engellilerin futbol maçı yapılacak. Bu organizeyi de Çatalağzı Engelliler Derneği düzenleyecek. Daha sonra müzikli bir yemek programı olacak. 16 Mayıs’ta temsili askerlikle bu yılki etkinlikleri tamamlamış olacağız."