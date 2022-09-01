banner591

banner590

banner547

Son Dakika

Zonguldak’ta egzoz denetimlerine başlandı

Zonguldak’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından egzoz denetimlerine başlandı.

ZONGULDAK 01.09.2022, 15:21
Zonguldak’ta egzoz denetimlerine başlandı

Zonguldak’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından egzoz denetimlerine başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi doğrultusunda il müdürlüğü teknik personelince denetimlere başlandı. Denetimler doğrultusunda egzoz ölçümü yaptırılmamış araçlar hakkında sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturulacak ve 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası olarak 2 bin 815 TL ceza uygulanacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Gaziantep FK 4 10
3. Adana Demirspor 4 9
4. Konyaspor 4 8
5. Fenerbahçe 4 7
6. Başakşehir 3 7
7. Galatasaray 4 7
8. Trabzonspor 4 7
9. Kayserispor 4 6
10. Antalyaspor 4 6
11. Giresunspor 4 6
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 4 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Sakaryaspor 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Gençlerbirliği 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Boluspor 3 4
10. Göztepe 3 4
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Ö.K Yeni Malatya 3 1
18. Tuzlaspor 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 5 15
2. M.City 5 13
3. Tottenham 5 11
4. Brighton 5 10
5. Liverpool 5 8
6. Leeds United 5 8
7. Fulham 5 8
8. Southampton 5 7
9. Chelsea 5 7
10. Brentford 5 6
11. Newcastle 5 6
12. M. United 4 6
13. Crystal Palace 5 5
14. West Ham United 5 4
15. Nottingham Forest 5 4
16. Bournemouth 5 4
17. Everton 5 3
18. Wolverhampton Wanderers 5 3
19. Aston Villa 5 3
20. Leicester City 4 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Real Betis 3 9
3. Barcelona 3 7
4. Athletic Bilbao 3 7
5. Villarreal 3 7
6. Atletico Madrid 3 6
7. Osasuna 3 6
8. Real Sociedad 3 6
9. Mallorca 3 4
10. Almeria 3 4
11. Rayo Vallecano 3 4
12. Celta Vigo 3 4
13. Girona 3 3
14. Valencia 3 3
15. Sevilla 3 1
16. Espanyol 3 1
17. Elche 3 1
18. Getafe 3 1
19. Real Valladolid 3 1
20. Cadiz 3 0
25
parçalı bulutlu