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Zonguldak’ta dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları açıklandı

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni kararları açıkladı.

ZONGULDAK 16.12.2020, 12:57
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Zonguldak’ta dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları açıklandı

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni kararları açıkladı.

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği 16.12.2020 tarihinde tarihinde Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanarak kararları açıkladı. 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması, 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair İlimiz Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 89 nolu Ara Kararı ile belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olmasına" ifadelerine yer verildi.

Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 89 nolu Ara Kararına ek olarak "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmeleri, Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman aralığının, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00 - 24.00 saatleri olarak belirlenmesi, Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 10.00 - 24.00 saatleri arasında paket servis yapabilmeleri, Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair Ek’li listeye Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların, yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin, eklenmesi ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamına alınması, yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesi, Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamının sağlanması, tam gün hizmet veren resmi-özel tüm anaokullarının, resmi-özel kreş, gündüz bakım evleri ve çocuk kulüplerinin 15.12.2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmeleri, İlimiz Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 29.11.2020 tarih ve ve 88 nolu Ara Kararına Eklenecek Hususlar 1 Mart 2021 tarihine kadar genel kurul dahil etkinlikleri ertelenen kurum ve kuruluşlara (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler) sendikaların yapacağı genel kurul dahil etkinliklerin de eklenmesi, İlimiz Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 03.07.2020 tarih ve 57 nolu Ara Kararına Eklenecek Hususlar “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler"; “Temizlik ve Hijyen” başlıklı bölümünün sonuna, “Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacaktır. Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir.” Hususlarının eklenmesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince 392,00TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/ işletmelere/ kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi gereğince 3.180,00TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi uyarınca 900,00TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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