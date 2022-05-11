Zonguldak’ta denetimler aralıksız sürüyor

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde zabıta ekipleri tarafından zincir marketlerde son kullanma tarihi, etiket ve kasa fiyat uyumları konusunda denetimlerde bulundu.

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde Zabıta ekipleri tarafından ilçe merkezinde denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler, ilçe merkezinde faaliyet gösteren zincir marketlerde son kullanma tarihi, etiket ve kasa fiyat uyumları konusunda denetimlerde bulundu. Kurallar uymayan marketlere ise uyarılarda bulunarak cezai işlem uygulandı. Uygulamanın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.