Zonguldak’ta Cumhuriyet Bayramı törenlerinde çelenkler sunuldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik binası önünde çelenk koyma töreni düzenlendi. Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ sergisi açıldı.

Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb Cezmi Yalınkılıç, Başsavcı Abdurrahim Alan, Belediye Başkanvekili İbrahim Cansız, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ)Rektörü Hakkı Yüzölçer, Baro Başkanı Türker Kapkaç, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Çelenk koyma töreni öncesinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri doğrultusunda yapılan resim sergisinin açılışını yaptı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesinin çelenklerini tören alanına koymasının ardından sona erdi.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Albay Cezmi Yalınkılıç, Belediye Başkanı vekili İbrahim Cansız, protokol üyeleri ve bazı dair müdürleri katıldı. Serginin açılış kurdelesini Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanvekili İbrahim Cansız ve Başsavcı Abdurrahim Alan kesti. Ardından Vali Tutulmaz yönetiminde ki protokol üyeleri sergiyi gezdi. Sergide, Zonguldak tarihinin yanı sıra Atatürk’ün fotoğrafları yer aldı.