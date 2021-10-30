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Zonguldak’ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Zonguldak’ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

ZONGULDAK 30.10.2021, 00:26
Zonguldak’ta Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Zonguldak’ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Polisevi’nde resepsiyon verildi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz davetlileri kapıda karşıladı.

Resepsiyona AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gecede konuşma yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Bugün asil ve büyük milletimiz için önemli gün. 29 Ekim bayramını ilimizde de tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK’larımız ve sizlerin geniş katılımıyla tören ve çeşitli etkinliklerle büyük bir sevinç coşku ve heyecan içerisinde kutladık. Atatürk’ün Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi milletimiz ve Türk Ordusu’nun inanç ve kararlılığıyla başarıyla yürütülmüştür. Türkiye 98 yılda çok büyük ilerleme kaydetmiş. Büyük ve güçlü devlet haline gelmiştir. Asil milletimiz ve gençlerimizin büyük zorluklarla binlerce şehit verilerek kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacaklarına inanıyoruz. Bayramınızı bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.

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