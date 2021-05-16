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Zonguldak’ta çıkan yangın korkuttu

Zonguldak’ın Kilimli İlçesinde çalılık alanda çıkan yangın korkuttu.

ZONGULDAK 16.05.2021, 23:40
Zonguldak’ta çıkan yangın korkuttu

Zonguldak’ın Kilimli İlçesinde çalılık alanda çıkan yangın korkuttu.

Olay akşam saatlerinde Kilimli İlçesi Çatalağzı beldesi Yaka Mahallesinde meydana geldi. Nedeni bilinmeyen şekilde çalılık alanda yangın için çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
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