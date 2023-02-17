Zonguldak’ta camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı

Zonguldak’ta, ’asrın felaketi` olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılındı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından hayatını kaybedenler için tüm Türkiye’de olduğu gibi Zonguldak’ta da tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Alaplı ilçesinde tüm camilerde cuma namazından önce Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Cuma namazının ardında da Alaplı genelindeki tüm camilerde olduğu gibi Merkez Camisinde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Zonguldak’ta da depremde hayatını kaybedenler için gıyabı cenaze namazı kılındı. Tüm Türkiye’de depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabı cenaze namazı kılındı. Zonguldak’ta da vatandaşlar camilere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua etti.