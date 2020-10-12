Zonguldak’ta bin 335 öğrenci yüz yüze eğitime başladı
ZONGULDAK'TA BİN 335 ÖĞRENCİ YENİ TİP KORONA VİRÜS KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERLE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI.
Zonguldak’ta bin 335 öğrenci yeni tip korona virüs kapsamında alınan tedbirlerle yüz yüze eğitime başladı.
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi "Covid-19 kapsamında okulların alınması gereken önlemler" başlığı altında yer alan hükümler çerçevesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, Zonguldak’ta merkez ve bağlı köy ile beldelerindeki okullarda öğrenci sayısının da az olması, köylerin karantina altında bulunmaması göz önüne alınarak belirtilen okullarda ve kademelerde yüz yüze eğitime başlandı.
Buna göre, merkez köy ve beldelerde belirtilen ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul düzeyinde belirtilen sınıflar olmak üzere toplam bin 335 öğrenci yüz yüze ders başı yaptı.
Okulun ilk günü ders heyecanı yaşayan öğrenciler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydu.
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