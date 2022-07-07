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Zonguldak’ta bayramlaşma programı belli oldu

Zonguldak’ta Protokol Kurban Bayramı’nın birinci günü bayramlaşma programında bir araya gelecek.

ZONGULDAK 07.07.2022, 12:34
Zonguldak’ta bayramlaşma programı belli oldu

Zonguldak’ta Protokol Kurban Bayramı’nın birinci günü bayramlaşma programında bir araya gelecek.

Zonguldak Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Kurban Bayramı’nın birinci günü gerçekleştirilecek. Polisevi’nde saat 12.00’de başlayacak olan programda, protokol üyeleri bir araya gelerek bayramlaşacak. Ardından Huzurevi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Atatürk Devlet Hastanesi ziyaretleri gerçekleştirilecek.

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