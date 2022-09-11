Zonguldak’ta Ahilik Haftası kutlanacak

Zonguldak’ta Ahilik Haftası etkinlikleri törenle kutlanacak. İlin ahisine ödül verilecek, ahilik pilavı ikram edilecek. Haftanın önemine ilişkin açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz, “Ahilik geleneği, geçmişten günümüze kadar ulaşan anlamlı, önemli, korunması ve yaşatılması gereken kültürel değerlerimizdendir” ifadelerine yer verdi.

12-18 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası 12 Eylül günü Zonguldak Valiliği önündeki törenle başlayacak. Çelenk konulmasının ardından ilin ahisi, kalfası ve çırağına ödül ve belgeleri verilecek. Törene katılanlara ahi pilavı ikram edilecek. Ahiliğin önemine değinen Vali Mustafa Tutulmaz, “Bin yıllık tarihimizde toplum yararını her zaman önceleyerek güzel bir dayanışma örneği oluşturan ahilik geleneği, geçmişten günümüze kadar ulaşan anlamlı, önemli, korunması ve yaşatılması gereken kültürel değerlerimizdendir. Sorumluluk, çalışma disiplini ve emeğe saygı anlayışının yerleşmesine, özümsenmesine vesile olan, sevgi, saygı, hoşgörü, doğruluk, güvenilirlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi etik değerlerin içtenlikle önemsendiği bir felsefe üzerine kurulan ahilik geleneği bu anlamlı düşünce tarzıyla toplumsal yaşantımızda büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirdikleri üretim ve katma değer ile ülkemiz ekonomisine güç veren, ekonomik gelişmenin yanında toplumsal yaşam ve toplumsal barışa da önemli yarar sağlayan ahilik geleneğinin vazgeçilmezi esnaf ve sanatkarlarımız, etik değerleri, ekonomik kazancın önünde tutarak ticarete ayrı bir anlam katmakta, yukarıda vurgulanan ilke ve anlamlı değerler ışığında çalışma hayatlarını ticari ahlaka önem vererek duyarlılıkla sürdürmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle çalışma hayatımızda ve ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan esnaf ve ticaret erbabının Ahilik Haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar ve esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.