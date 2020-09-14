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Zonguldak’ta Ahilik Haftası kutlamaları

ZONGULDAK'TA AHİLİK HAFTASI NEDENİYLE VALİ MUSTAFA TUTULMAZ'A ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ZONGULDAK 14.09.2020, 12:13
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Zonguldak’ta Ahilik Haftası kutlamaları

Zonguldak’ta Ahilik Haftası nedeniyle Vali Mustafa Tutulmaz’a ziyaret gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta esnaf ve zanaatkarlar Ahilik Haftası nedeniyle Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti. Vali Tutulmaz, ziyarette ahiliğin tüm iyi, güzel ve anlamlı değerlerin bir arada olduğu bir kültürü ve düzeni ifade ettiğini vurgulayarak Ahilik Haftası’nı kutladı.

Öte yandan Vali Mustafa Tutulmaz, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Tutulmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüzyıllardır Anadolu’ya ışık tutan, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bireylerin ticaret ve çeşitli meslek alanlarında yetişmelerine, ekonomik gelişmelerine imkân hazırlayan, tüm bunların yanında çalışma hayatı içerisinde iyi ahlaka sahip olma, kardeşlik, cömertlik, yardımlaşma, dayanışma ve dostluk felsefesi üzerine kurulan Ahilik; tüm iyi, güzel ve anlamlı değerlerin bir arada olduğu bir kültürü ve düzeni ifade etmektedir.

Bilim, iyi ahlak ve çalışma prensiplerine dayanan Ahilik teşkilatı, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, adalet, dürüstlük, güvenilir olma bilincini taşıyan nice esnaf ve zanaatkârlar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle; Anadolu’ya ışık yayan bu kültürün yaşatılması önem arz etmektedir. Toplumumuzun özünü oluşturan ve gerçekleştirdikleri üretim ve katma değer ile ülkemiz ekonomisine büyük ve önemli yararlar sağlayan esnaf ve zanaatkârlarımız, yukarıda vurgulanan ilke ve değerler ışığında çalışma hayatlarını ticari ahlaka özen göstererek hassasiyetle sürdürmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle çalışma hayatımızda ve ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan esnaf ve ticaret erbabının Ahilik haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

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