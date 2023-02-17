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Zonguldak’ta 419 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılı Ocak ayında Zonguldak’ta 419 konut satışı gerçekleştirildi.
ZONGULDAK 17.02.2023, 12:23
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılı Ocak ayında Zonguldak’ta 419 konut satışı gerçekleştirildi.
TÜİK konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 2022 yılının Ocak ayında 315 olan konut satışı 2023 yılı Ocak ayında artarak 419 olarak gerçekleştirildi. İlçelere göre istatistik verilerine göre 2022 yılında Alaplı ilçesinde 444, Çaycuma ilçesinde bin 122, Devrek ilçesinde 755, Kdz. Ereğli ilçesinde bin 858, Gökçebey ilçesinde 22, Kozlu ilçesinde bin 121, merkez ilçede bin 424 konut satışı gerçekleştirildi.