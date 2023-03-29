Zonguldak’ta 40 polis memuru deprem bölgesine hareket etti

Zonguldak’ta görevli 40 polis memuru Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle bölgeye gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 40 personel bugün sabah saatlerinde Kahramanmaraş’a gitti. Ekipleri Emniyet Müdürlüğü binası önünde İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş yolcu etti. Öte yandan deprem bölgelerinde görev yapmak üzere belirli zaman aralıklarıyla personel gideceği öğrenildi.