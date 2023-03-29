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Zonguldak’ta 40 polis memuru deprem bölgesine hareket etti
ZONGULDAK'TA GÖREVLİ 40 POLİS MEMURU KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 11 İLİ ETKİLEYEN DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE BÖLGEYE GÖNDERİLDİ.
ZONGULDAK 29.03.2023, 13:12
Zonguldak’ta görevli 40 polis memuru Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle bölgeye gönderildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 40 personel bugün sabah saatlerinde Kahramanmaraş’a gitti. Ekipleri Emniyet Müdürlüğü binası önünde İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş yolcu etti. Öte yandan deprem bölgelerinde görev yapmak üzere belirli zaman aralıklarıyla personel gideceği öğrenildi.