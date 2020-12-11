Zonguldak’ta 4 bin 533 denetim gerçekleştirildi

Zonguldak’ta il ve ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 223 ihbar ve 4 bin 533 resen denetleme gerçekleştirildi.

İl-ilçe salgın denetim merkezince il genelinde 3 Aralık 2020 tarihinden itibaren 365 ekip ve 2 bin 217 personel tarafından 223 ihbar incelendi. 4bin 533 resen denetleme gerçekleştirildi.

33 işyerine 1. uyarı, 13 işyerine 2. uyarı ve ceza kesilirken 1 gün kapatma cezası alan işyeri ise olmadı. 68 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. 31 bin 164 kez izolansyon denetimi yapıldı.