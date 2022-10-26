Zonguldak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Zonguldak’ta tören ve etkinlik programları belli oldu.

Zonguldak Valiliği tarafından hazırlanan etkinlikler 28 Ekim Cuma günü saat 10.30’da AKM’de düzenlenecek olan Atatürk ve Cumhuriyet isimli oratoryo ile başlayacak. 12.45’de Valilik önünde Atatürk ve Cumhuriyet konulu eser sergisi düzenlenecek. Saat 13.00’de Valilik önündeki tören alanında çelenklerin sunumu gerçekleştirilecek. 14.30’da Atatürk ve Cumhuriyet konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Saat 15.00’de de Kozlu ilçesindeki şehit ve gazi aileleri derneğinin Kozlu Şubesi’nin açılışı gerçekleştirilecek.

29 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Valilik makamında Cumhuriyet Bayramı tebrikat töreni gerçekleştirileeck. 10.30’da Cumhuriyet Bayramı kutlama ve törenleri gerçekleştirilecek. 12.00’de de Liman içinde römorkör su gösterisi ve tekne kortej geçişi gerçekleştirilecek.