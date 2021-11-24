Zonguldak’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni düzenlendi

Öğretmenler Günü nedeniyle Zonguldak’ta tören düzenlendi.

Her yıl Kasım ayının 24’ünde kutlanan Öğretmenler Günü nedeniyle, Zonguldak’ta tören düzenlendi. Valilik önünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ve protokol üyeleri katıldı. Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı okundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Özel Uygulama Okulu Öğretmeni Ayşenur Bazaloğlu ve Keller Ortaokulu Öğretmeni Mustafa Turan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Özel Uygulama Okulu Öğretmeni Ayşenur Bazaloğlu ve Keller Ortaokulu Öğretmeni Mustafa Turan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’dan ziyaret etti. Ardından günün anısına Milli Eğitim Müdürü Aldoğan, Öğretmenler Bazaloğlu ve Turan Vali Tutulmaz’dan çiçek takdim etti. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dil getirerek, Aldoğan, Bazaloğlu ve Turan’a teşekkür etti.