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Zonguldak’ta 23 Nisan coşkuyla kutlanacak
ZONGULDAK'TA KUTLANACAK OLAN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NIN PROGRAMI BELLİ OLDU.
ZONGULDAK 19.04.2023, 11:55
Zonguldak’ta kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın programı belli oldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Valilik makamlarını ziyaret edecek. Temsili olarak makama oturacak.
Kutlama programı tören alanında çelenk sunumu ile devam edecek. Program öğrenci şiirlerinin okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından halk oyunu ve judo gösterileri sergilenecek. Ödül töreninin ardından kutlama programı sona erecek.
Zonguldak Belediyesi saat 13.00’de sahil parkta çocuk şenliği etkinlikleri düzenleyecek.