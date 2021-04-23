banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Zonguldak’ta 23 Nisan coşkusu

Zonguldak’ta, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Valilik binası önünde çelenk sunum töreni düzenlendi.

ZONGULDAK 23.04.2021, 10:56
2
Zonguldak’ta 23 Nisan coşkusu

Zonguldak’ta, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Valilik binası önünde çelenk sunum töreni düzenlendi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Zonguldak’ta Valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtı’na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı. Tosun; "23 Nisan Ulusal ve Çocuk Bayramı programımıza hoş geldiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101’inci yılı biraz buruk da olsa, öğrencilerimizin balkonlarından aydınlık gülüşleriyle kutlanıyor. 23 Nisan, Türk milletinin iradesini resmen ilan ettiği gündür. Bugünü, Salgın nedeniyle buruk da olsa gururla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, Türk milletinin dönüm noktasıdır." dedi.
banner478
Yorumlar (0)
18°
açık