Zonguldak’ta 2023 yılı yatırım planı ve hedefleri görüşüldü

Zonguldak’ta 2022 yılı kamu hizmetleri değerlendirildi, 2023 yılı yatırım plan ve hedefleri görüşüldü.

Zonguldak’ta kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı sunulması ve vatandaşların sunulan hizmetlere erişimlerinin en üst seviyede tutulması amacıyla Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda; 2022 yılı kamu hizmetleri değerlendirildi, 2023 yılı yatırım plan ve hedefleri görüşüldü. Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, köy ve mahalle muhtarları, esnaf sanatkarlar, ticaret ve ziraat odası başkanlarının katıldığı toplantıda katılımcılar söz alarak talep, görüş ve önerilerini dile getirdiler.