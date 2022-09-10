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Zonguldak’ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı törenle başlayacak
Zonguldak’ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak.
ZONGULDAK 10.09.2022, 12:16
Zonguldak’ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak.
2022-2023 Eğitim Öğretim yılı 12 Eylül 2022 günü başlayacak. Valilik önünde gerçekleştirilecek olan törenle çelenk sunulacak. Törenin ardından Tepebaşı İlkokulu’nda kutlama programı düzenlenecek. Öğrencilerin şiir okumasının ardından halk oyunları gösterileri sahnelenecek. Birinci sınıf öğrencilerine fidan takdim edilecek. Protokol üyeleri sınıfları gezecek.
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|5
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|5
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|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
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|2
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|4
|1
|18. Altay
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|1
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|Takımlar
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|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
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|14
|4. Brighton
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|13
|5. M. United
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|6
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|8
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|7
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|7
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|6
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|6
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|6
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|1. Real Madrid
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|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
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|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
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|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
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|7
|10. Real Sociedad
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|7
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|4
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|4
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|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
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|4
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|4
|1
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|1
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|1
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