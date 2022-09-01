Zonguldak’ta 2022-2023 adli yıl başladı

Zonguldak’ta 2022-2023 adli yıl açılış töreni düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törene;

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan Zonguldak Barosu Başkanı Avukat Türker Kapkaç Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda Avukat ile daire müdürleri katıldı.

Tören Başsavcı Abdurrahim Alan ve Baro Başkanı Türker Kapkaç’ın çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Zonguldak Barosu Başkanı Kapkaç ve Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan konuşma yaparak adliyenin açılışını kutladılar.

Zonguldak Baro Başkanı Avukat Türker Kapkaç, “2022-2023 Adli Yıl başlangıcında; bizleri çağdaş, laik, sosyal hukuk devleti içinde yaşamayı hedef gösteren, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve baromuzun vefat eden tüm avukat meslektaşlarımı rahmet ve minnetle anıyorum. Zonguldak Barosu, kurulmuş olduğu 1938 yılından bu yana hukukun üstünlüğü ile hukuk devleti kurum ve kavramlarını savunmuş, bu ilkelerin yaşama geçmesi, yerleşmesi için mücadele etmiş ve hiçbir siyasi kimliğin yanında yahut yakınında değil yalnızca ve daima hukukun yanında durmuştur.

2022-2023 Adli Yılı’nı yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal hâle gelmiş sorunlarına dair kaygılarla karşılıyoruz.

Yeni adli yılımızda da Zonguldak Barosu olarak yine en önemli görevimiz, ülkemize, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmaktır. Yeni adli yılımızın ülkede hukuki güvenliğe, hızlı, adil, bağımsız ve tarafsız bir yargıya ve güçlü bir savunmaya vesile olmasını temenni ediyorum. Bu yıl aramıza yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız daha katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Halkın yargı olan güvenin artmasından memnuniyet cüzdanını ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim alan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“2022-2023 adli yıl açılış töreninde sizlerle bir arada olmaktan onur ve memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 2022-2023 yılı adli yılının ülkemize, milletimize, ilimize adalet, huzur, barış, sağlık, refah ve mutluluk getirmesi dileğiyle hep birlikte açıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, geçmiş yıllarda kaybettiğimiz fedakar meslektaşlarımızı, hain terör saldırılarında yaşamını yitiren yargı şehitlerimizi, polisimizi, askerimizi, vatandaşlarımızı, 15 Temmuz 2016’da yitirdiğimiz şehitlerimizi, gazilerimizi, madenci şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Devlet ve millet kaynaşmasına son derece pozitif katkıları olduğunu düşündüğüm ve 2 gün önce kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramınızı da ayrıca kutluyor, ülkemize ve coğrafyamıza mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Adli yılın başlangıcına ilişkin bu tören, sadece yargı mensuplarına özgü bir tören olmayıp, Ülkemiz için adli yılın açılışı, kamu kaynaklarını kullanan her kurum gibi yargının da topluma verdiği hizmetlerin nitelikli ve verimli yürütülmesine ilişkin bir sorumluluğu ve aynı zamanda bu sorumluluğu hangi ölçüde yerine getirdiğini uygun araçlarla ve doğru şekilde topluma açıklama yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle adli yıl açış konuşmaları, yargının şeffaflığı ilkesi gereği, adalet sistemine ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin dile getirildiği bir iletişim platformu olmaktadır. Bu konuların kamuoyu ile paylaşılmasının, yargı faaliyetleri konusunda ön yargısız bir ortam, güven ve sahiplenme oluşturulmasına katkı sağlayacağı ve çözüm odaklı çalışmaları hızlandıracağı beklenmelidir

Türk Milleti adına bağımsız yargı görevini yerine getiren yargı mensupları, Anayasanın vermiş olduğu görevin ifası amacıyla neler yaptığımızı ve yapmamız gerektiğini bu özel ve anlamlı günde toplumla paylaşıyoruz. Yargı görevinin, halkın bizlere verdiği kutsal bir emanet olduğu bilinciyle işimizi nasıl yaptığımızın hesabını da topluma vermeye çalışıyoruz. Bu yaklaşımın, kamunun ve milletimizin yargıyı daha iyi anlamasına ve yargıya destek olmasına katkı sağlamasını diliyorum. Daha iyi işleyen bir adalet sistemine doğru güvenle, umutla ve emin adımlarla ilerlediğimizi belirtmek isterim. Halkın yargıya duyduğu güvenin ve memnuniyetin artması için, kişisel ve kurumsal anlamda fedakârlık göstererek bilgiye dayalı çözümler üretme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çalışmalarımıza bu bilinçle ve özverili bir şekilde devam ediyoruz.

Anayasamızın “ Hak Arama Hürriyeti ” kenar başlıklı 36 ıncı maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 ıncı maddesinde düzenlenen “adil yargılanma hakkı”; yargılamaların adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, insan hak ve özgürlüklerinin güvencesi olmaktadır

Adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri ise “yargılamanın makul süre içerisinde bitirilmesi” ilkesidir.

Hak arayanlar için geçerli olan bu ilkenin amacı; uyuşmazlığın taraflarını yargılama işlemlerinin sürüncemede kalmasına karşı korumak, uyuşmazlık konusu hakka bir an önce ulaşabilmelerini sağlamak ve tarafların, davanın nasıl sonuçlanacağı konusunda endişe ile yaşamalarını önlemektir.

Bu doğrultuda yargıda hedef süre uygulamasına geçmiş bulunmaktayız. Bu uygulama ile "geciken adalet adalet değildir " sözünü de hayatımızdan çıkarıp bir veciz söz olarak tarihin tozlu sayfalarına bırakmak istiyoruz. Yargımızı hızlandıracak başka bir husus ise alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleridir. Bu doğrultude ceza soruşturma ve yargılamasında uzlaşma ve hukuk yargılamasında ise arabuluculuk uygulamasını son derece başarılı şekilde uygulamaktayız. Bu yöntemler sayesinde ilimizde binlerce dosyanın dava açılmadan en az masraf ve zaman içinde sonuçlandığını görmek bize mutluluk vermektedir. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum ki; Kamuoyu ve milletimizin hassas olduğu terör, kadın hakları, aile ve çocuk hususlarında meydana gelen uyuşmazlık ve soruşturmalarda yargı olarak bizim de son derece hassas olduğumuzun bilinmesini istiyorum. 2022-2023 adli yılının fedakarca görev yapan yargı çalışanlarına ve özellikle milletimize hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınızdan ötürü hepinize;

Saygılarımı sunuyorum”dedi.

Programın son bölümünde ise adliye binasında kokteyl düzenlendi.