Zonguldak’ta 20 genç törenle hafızlık belgelerini aldı

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız AİHL konferans salonunda “Hafızlık İcazet” töreni düzenlendi. 20 genç, törenle belgelerini aldı.

Örgün Eğitimde Hafızlık Projesi kapsamında İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hafızlık icazet töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız AİHL konferans salonunda düzenlenen törende hafızlık belgelerini almaya hak kazanan öğrencileri tebrik eden Okul Müdürü Adnan Karakullu, katılımcılara da teşekkür etti. İl Müftüsü Aşır Durgun da "İlk bir yıl Kur’an-ı Kerimi güzel okumasını öğrendiler, hafızlık hazırlığını yaptılar ondan sonrada 2 yıl boyunca da ezberlediler. Huzurlarınızda gece-gündüz çalışarak Kur’an-ı ezberleyen bu yavrularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da "Sevgili öğrencilerimiz örgün eğitimleriyle birlikte tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak ailelerinin de desteğiyle hafızlık programını başarıyla tamamlamış bulunmaktalar. Bu anlamda asıl süreç şimdi başlıyor. Çok zorlu çok meşakkatli, büyük sabırla ve fedekarlıkla tamamladığınız bu yolda şimdi sizler toplumumuzda bizim, Müslümanların ve tüm dünyanın rehberi Kurandaki bütün güzel değerleri sizler yansıtacaksınız" ifadelerine yer verdi.

Genç hafızların belgelerini almasının ardından tören sona erdi.