Zonguldak’ta 192 personelle bin 86 kişi sorgulandı

Zonguldak’ta 192 personel ve 54 ekiple denetim gerçekleştirildi. Denetimde 339 araç ve bin 86 kişi sorgulandı.

Zonguldak’ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ’Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere" yönelik denetim yapıldı. 192 personel ve 54 ekip tarafından yapılan denetimlerde 339 araç ve bin 86 kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucu; Basit yaralama, hırsızlık, Orman Kanununa muhalefet, trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından aranan 4 şahıs ve bakaya olarak aranan 2 şahıs olmak üzere toplam aranan 6 şahıs yakalandı.

Bir kişinin üzerinde bir adet belgesiz kurusıkı tabanca ele geçirildi. Trafik kurallarını ihlal eden 12 araç sürücüsüne toplam 10 bin 131 TL para cezası uygulandı. Bir araç trafikten men edildi.