banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu'ndan
İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Zonguldak’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

ZONGULDAK 14.03.2022, 13:11
Zonguldak’ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

ZBEÜ Tıp Fakültesi Dönem 1 Amfisi’nde gerçekleştirilen kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tıp Fakültesinin tanıtım filminin ardından öğrencilerin oluşturduğu müzik grubu; davetlilere eserler seslendirdi. Program protok üyelerinin konuşmaları ile devam etti. Zonguldak Tabip Odası Başkanı Eksal Kargı, hekimlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Kargı, "Hekimlik yalnızca bir meslek değildir. Hekimlik tıbba adanmış bir yaşam biçimidir. Bilgimizle, emeğimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimimize dayanan birikimimizle insanlara hizmet için çalışıyor. Genç hekimleri yetiştiriyoruz. 14 Mart Sağlık Bayramı değil Tıp Bayramıdır. Sadece doktorlar yada hekimler kutlar. Hekimler kutlanır" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Bakkal da 14 Mart tarihini anlatarak şöyle dedi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin düzenlediği 2022 yılı 14 Mart Tıp Bayramı törenine gelerek bizlere onur verdiniz. 14 Mart 1827’de 2. Mahmut Döneminde Hekim başı Mustafa Behçet Efendi’nin önerisiyle Tıphane-i Amire, Cerrahane-i Amire adıyla ilk tıp okulunun kurulması Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Ancak Tıp Bayramı olarak ilk kutlama 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da işgale tepki olarak gerçekleştirilmiştir."

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da hekimliğin önemine dikkat çekerek, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Tıp Bayramı hekimlerimizin bayramı. Öncelikle hekimlerimizin bu bayramını tebrik ederim. Hekimlik mesleği en kutsal meslek. İnsan hayatını kendisini hedef alan sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da insanın hayatının tüm yönlerini hedef alan ve onu iyileştirmeye çalışan iyi tutmaya çalışan bir meslek. Bu meslek belkide diğer mesleklerin içerisinde en zor olan eğitimi en uzun süreli olan bir meslek. Bu mesleğin değeri hakkında söyleyecek bir söz bulamıyorum. Zaten hepimiz bu değeri biliyoruz. Mesleğin de çok büyük sıkıntıları var. Onu da beraber yaşıyoruz. Sizler sahada bizden çok daha yaşıyorsunuz" diye konuştu.

Doktorların pandemi sürecinde yaşadıklarını hatırlatan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da "Hekimlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Bu tür günler o mesleğin problemlerinin de tartışıldığı dile ge tirildiği çözüm yollarının arandığı değişik etkinliklerle o mesleğe olan ilgiyi alakayı artırdığı günlerdir. Bu günde benzer duygularla buradayız. Öncelikle tıp eğitimi zor bir eğitim. Doktorluk gerçekten zor bir meslek. Bu mesleğe talip olmak da kolay değil. Herkesin yapabileceği bir meslek de değil. Öncelikle zeki olmak gerekiyor. Çalışma azminin devamlı olması gerekiyor. Bu mesleğin kutsallığı var. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada maalesef sıkıntılar yaşanıyor. Dünyada sıkıntılar yaşanıyor. Öncelikle iki yıl pandemide sıkıntılar yaşadık. Bu pandemide sıkıntıyı sizler yaşadınız. Stresini en fazla yaşayan kişilersiniz. Doktorlarımız sağlık çalışanlarımız bunu en fazla yaşayan kişiler" dedi.

Programda profesörlük ünvanı alan akademisyenlere belgeleri takdim edildi. Meslekte 30 ve 50 yıl görev yapan doktorlara teşekkür belgeleri sunuldu. Programa Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Belediye Başkanları Ömer Selim Alan, Ali Bektaş ve doktorlar katıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 28 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Sivasspor 29 37
13. Kasımpaşa 29 35
14. Galatasaray 28 35
15. Antalyaspor 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19