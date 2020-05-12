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Zonguldak’ta 128 okulda LGS sınavı yapılacak

ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR VEKİLİ HARUN AKGÜL, TELEKONFERANS YÖNTEMİ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI MUSTAFA SAFRAN VE MAHMUT ÖZER İLE GÖRÜŞTÜ. TELEKONFERANSTA 81 İLDE 20 HAZİRAN'DA YAPILACAK OLAN LGS SINAV UYGULAMALARI DEĞERLENDİRİLİRKEN ZONGULDAK İLİ ÖLÇEĞİNDE YAPILACAKLAR DA DEĞERLENDİRİLDİ.

Zonguldak’ta 128 okulda LGS sınavı yapılacak

ZONGULDAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR VEKİLİ HARUN AKGÜL, TELEKONFERANS YÖNTEMİ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI MUSTAFA SAFRAN VE MAHMUT ÖZER İLE GÖRÜŞTÜ. TELEKONFERANSTA 81 İLDE 20 HAZİRAN'DA YAPILACAK OLAN LGS SINAV UYGULAMALARI DEĞERLENDİRİLİRKEN ZONGULDAK İLİ ÖLÇEĞİNDE YAPILACAKLAR DA DEĞERLENDİRİLDİ.

12 Mayıs 2020 Salı 14:10
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Zonguldak’ta 128 okulda LGS sınavı yapılacak

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, telekonferans yöntemi ile Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mustafa Safran ve Mahmut Özer ile görüştü. Telekonferansta 81 ilde 20 Haziran’da yapılacak olan LGS sınav uygulamaları değerlendirilirken Zonguldak ili ölçeğinde yapılacaklar da değerlendirildi.

20 Haziran tarihinde Zonguldak’ta yapılacak olan LGS sınavı süreci uygulamaları hakkında İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, Merkez ilçe ile birlikte Zonguldak’ta 8 ilçede, 128 okulda, 624 salonda 6 bin 926 öğrenci, 77 öğrenci de tek kişilik salonlarda olmak üzere sınavın yapılacağını belirtti. Okulların salonlarında uygulanacak LGS için Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun önerileri ve Bakanlığın talimatları doğrultusunda Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm dezenfektan çalışmalarının, kişisel hijyen çalışmalarının titizlikle uygulanarak sınavın yapılacağı belirtildi.

Taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan taşıma kapsamında olan 8.sınıf öğrencilerini de yine taşımalı araçlarla öğrencilerin sınava girecekleri okullara taşınacağı belirtildi. Bakanlığın açıkladığı üzere sınava girecek olan her öğrencinin kendi okulunda sınava alınacağını ifade edildi. Sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak, iki oturum hâlinde uygulanacak. Çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, Zonguldak’ta öğrenci ve öğretmenlerinin EBA kullanım oranlarına da değinerek; aktif öğretmen kullanımında Türkiye geneli 81 il içerisinde 23.sıradan 99,66 puanla 13.sıraya yükseldiğini, aktif öğrenci kullanımında ise 12.sıradan 73,13 puanla 81 il içerisinde 5.sıraya yükseldiğini belirtti.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin EBA içeriğinden daha fazla yararlanabilmeleri için canlı ders uygulamaları ile öğrencilerin eğitimlerini destekleyen tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederek, öğrencilerin daha fazla uzaktan eğitime erişebilmesi için bu artışın devam etmesi gerektiğini belirtti.

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