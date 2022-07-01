Zonguldak’ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 96.yıl dönümü Zonguldak’ta kutlandı.

Valilik önündeki töreninde çelenk sunma programı düzenlendi. Törene Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Orhan Kaş, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Denizcilik Liman Başkanlığı personeli ile daire müdürleri ve katıldı. Törende Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, Liman Başkanlığı’nın çelengini sundu.

Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert yaptığı konuşmada, " İnsanlık tarihine bakıldığında denizcilere hakim olan milletlerin tüm dünyaya hakim oldukları görülmektedir Bu sebeple denizlerimizi sevmek korumak ve yüzünü denizlere çevirmek tüm tüm Türk milletinin sorumluluğudur. bölge Liman başkanlığımızla düzenlenen Amatör denizci ve kısa mesafe telsiz eğitimlerine şimdiye kadar binlerce başvuru olması da Zonguldak halkının denizciliğe verdiği önemi kanıtlamaktadır Bu itibarla tüm halkımızın Bir Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramını kutluyor katılımlar için teşekkürlerimize saygılarımız sunuyorum" dedi.

Programın ardından Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert beraberindeki heyet ile birlikte Vali Mustafa Tutulmaz makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Tutulmaz huzurunda çiçek takdim edildi hatıra resminin çekilmesinin ardından ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Tutmaz ve protokolün denize çelenk bırakması ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları sona erdi.