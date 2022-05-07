Zonguldak’ta 1. Romanlar Hıdırellez Şenliği yapıldı

Zonguldak Roman Derneği tarafından 1. Hıdrellez şenliği Alaplı Sarıkadı Köyü Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Milletvekilleri, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Roman derneği başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenliği açılış konuşması yapan Zonguldak Roman Derneği Başkanı Rıza Demir, “Biz Zonguldak Bölgesi Roman Dernek Başkan olarak bugünden itibaren Hıdırellez Şenliği’ni başlatıyoruz. Daha sonraki yıllarda da aynı şekilde Zonguldak Bölgesinin farkı ilçelerinde her yıl yapacağız" diye konuştu.

Alaplı Sarıkadı Muhtarı Ahmet Kandemir ise “İlkini gerçekleştirdiğimiz 1. Romanlar Hıdırellez Şenliği’ni şölen havasında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Kandemir “Köyümüz Sarıkadı olarak ilk defa Roman vatandaşlarımızla güzel bir etkinlik yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Hıdırellez’i böyle dolu dolu Roman hemşerilerimizle kutlamak bizler için son derece önemlidir. Biz farklılıkları en büyük zenginlik olarak gören bir anlayışı savunuyoruz” dedi.

Etkinliklerin bundan böyle devam geleneksel hale getireceklerinin altını çizen Kandemir, “Biz bundan sonra da Roman hemşerilerimizle bir arada olarak bu tür etkinliklere imza atmaya devam edeceğiz. Geleneksel hale getireceğimiz bu tür organizasyonlarla şenlik havasında nice Hıdırellezlerde birlikte olacağız. Bizlerin şenliği yapmamıza katkı veren Roman hemşerilerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Hıdrellez şenliğinde yerel sanatçı Sevinç Demircan ile Soner Kaymaz ve Gökhan Namlı sahne aldılar. Hareketli oyun havaları ile Romanlar doyasıya eğlendiler.