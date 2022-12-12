Zonguldaklılar Gecesi yoğun katılımla gerçekleşti

Başkanlığını Murat Taşcı’nın yürüttüğü ZONDEF üye derneği olan Pendik Zonguldaklılar Derneği Kültür Gecesi hafta sonu Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ZONDEF ve Pendik Zonguldaklılar Derneği işbirliğiyle ‘Hemşehri Buluşmaları’ doğrultusunda Pendik’te düzenlenen “Zonguldaklılar Gecesi” yoğun bir katılımla gerçekleşti. Madenciler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte tamamı maden işçilerinden oluşan madenciler orkestrası ve korosu performanslarıyla katılımcıları kendilerine hayran bıraktılar. Yoğun ilgi gösterilen salonun dolduğu programa siyasi parti ve sivil tolum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşların yanı sıra onur konukları ile PENDEF ve ZONDEF Başkanı Ziya Öncan katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ile başladı. Zonguldaklı genç sanatçı Samet Açıkgöz çıktı. Açıkgöz yöresel ağırlıklı türkülerle salonu coşturdu. Program akışı içerisinde tamamı madencilerle oluşan ve iş kıyafetleri ile sahne alan madenciler korosunun performansı da geceye renk kattı. Konser havasında geçen ve keyif veren etkinlik sonunda tüm davetlilere yöresel ‘Goce Çorbası’ ikram edildi.