Zonguldaklı yönetmenin filmi vizyona girdi

Zonguldaklı Yönetmen Kemal Danacı’nın korku filmi sinemalarda vizyona girdi.

Zonguldaklı Ünlü Yönetmen Kemal Danacı tarafından Gökçebey ilçesinde çekilen korku ve gerilim filmi olan ” Karanlık Mezar” sinemalarda vizyona girdi. Sedat Ergen, Erol Sertel, Mehmet Ali Danacı, Duhan Çetin, Ercan Karakuş ve Ahmet Tuna Danacı’nın rol aldığı filmin yönetmenliğini Kemal Danacı ve Sedat Ergen gerçekleştirdiler.