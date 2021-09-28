banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı

Zonguldaklı Yönetmen Danacı’dan korku filmi

Zonguldaklı Yönetmen Kemal Danacı 400 yıllık değirmende korku filmi çekimi gerçekleştirdi.

ZONGULDAK 28.09.2021, 15:21
Zonguldaklı Yönetmen Danacı’dan korku filmi

Zonguldaklı Yönetmen Kemal Danacı 400 yıllık değirmende korku filmi çekimi gerçekleştirdi.

Zonguldaklı Yönetmen Kemal Danacı Çaycuma İlçesi Kışla Köyünde bulunan tarihi değirmende “Kara Neme: Gelin Deresi” adlı korku filminin çekimlerinin Çaycuma ayağı sona ererken, filmin yönetmen koltuğunda bulunan Kemal Danacı ve görüntü Yönetmenliğini üstlenen Onur Özcan tarafından hayata geçirilen korku filminde yerli ve yabancı 20 oyuncu rol aldı. Yaklaşık çekimleri 10 gün süren filmin konusu ise şöyle:

"Semih hafta sonu tatili için karısı Burcu’ya sürpriz bir kamp hazırlar. Ayhan ve Merveyi de kampa davet ederler. Kamp yerinde odun toplamak için ayrılan Ayhan gece yarısı esrarengiz bir şekilde kaybolur. Ayhan’ı aramaya başlayan arkadaşları bir müddet sonra kamp alanına yakın Gelin Deresinin yanında bulunan tarihi değirmene gelirler. Burada korkunç ve vahşet dolu bir ayine şahit olurlar."

Çaycuma Belediyesinin sponsorluğunu üslendiği film 21 Ocak 2022 tarihinde sinema sevenlerle buluşacak.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0