Zonguldaklı yazar kadın hikayelerini kitaba döktü

Zonguldaklı yazar Şükran Balekoğlu Yamak, imza gününde hayranlarıyla buluştu.

Zonguldaklı yazar Şükran Balekoğlu Yamak, çıkardığı üçüncü kitabı, ‘İsimsiz Seyyareler’için bugün güzel sanatlar galerisinde imza günü düzenledi. İmza gününe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar kitaplarını alarak Balekoğlu ile bol bol fotoğraf çektirerek kitaplarını imzalattı. ‘İsimsiz Seyyareler’ kitabın içerisinde yaşanmış kadın hikayeleri yer aldı. Bir gün sürecek olan imza günü akşam saatlerinde sona erecek.

Yazar Şükran Balekoğlu Yamak, “İçeriği 5 tane kadın hikayesi. Ülkemizde biliyorsunuz kadınların mağduriyetleri, şartları yer alıyor. Kitap kadınların hayat hikayelerinden oluşuyor. Kitap yazmak için baya uğraştım. Ama ben kolay yazıyorum” dedi.