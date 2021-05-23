banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mehmet Ağar cinayetlerden yeniden yargılanacak
Mehmet Ağar cinayetlerden yeniden yargılanacak
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla’da gözaltına alındı
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla’da gözaltına alındı
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Yapılandırılmış açılma geliyor
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Yapılandırılmış açılma geliyor

Zonguldaklı sporcu yeniden milli formayı giyecek

Zonguldaklı milli sporcu Doğukan Kilcioğlu, Bursa’da yapılan olimpik engel deneme yarışlarında 14.42 derecesiyle yeniden milli formayı giymeye hak kazandı.

ZONGULDAK 23.05.2021, 16:31
Zonguldaklı sporcu yeniden milli formayı giyecek

Zonguldaklı milli sporcu Doğukan Kilcioğlu, Bursa’da yapılan olimpik engel deneme yarışlarında 14.42 derecesiyle yeniden milli formayı giymeye hak kazandı.

Zonguldaklı milli atletizm antrenörü Utku Duman’ın yetiştirdiği milli engel sporcusu Doğukan Kilcioğlu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kilcioğlu, Bursa’da yapılan Büyük Erkekler Olimpik 110 m engel deneme yarışlarında 14.42 derece elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcu Doğukan Kilcioğlu, almış olduğu bu başarıyla Norveç’te yapılacak U-23 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Kilcioğlu’nun bu başarısı Zonguldak’ta da büyük sevinçle karşılandı.

Milli sporcu Doğukan Kilcioğlu, “Yeniden milli formayı giyeceğim için çok mutluyum. Bana desteklerini esirgemeyen antrenörümüz Utku Duman ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksele çok teşekkür ederim. İnşallah ülkemizi ve ilimizi ay yıldızlı forma altında Avrupa’da en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olmak istiyorum” dedi.
Yorumlar (0)
23°
açık