Zonguldaklı hacı adayları Harem-i Şerif’e uğurlandı

Zonguldak’ta hacı adayları Harem-i Şerif’e uğurlandı.

Uzunmehmet Camii’nde sabah namazında buluşan hacı adayları namaz sonrası cemaat ile vedalaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Zonguldak İl Müftülüğünce düzenlenen programda hacı adayları Harem-i Şerif’e gitmek üzere yola çıktı. Yakınları da hacı adaylarını yalnız bırakmadı.