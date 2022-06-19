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Zonguldaklı hacı adayları Harem-i Şerif’e uğurlandı
Zonguldak’ta hacı adayları Harem-i Şerif’e uğurlandı.
ZONGULDAK 19.06.2022, 11:38
Zonguldak’ta hacı adayları Harem-i Şerif’e uğurlandı.
Uzunmehmet Camii’nde sabah namazında buluşan hacı adayları namaz sonrası cemaat ile vedalaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Zonguldak İl Müftülüğünce düzenlenen programda hacı adayları Harem-i Şerif’e gitmek üzere yola çıktı. Yakınları da hacı adaylarını yalnız bırakmadı.