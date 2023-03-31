Zonguldak’ın spor maskotu ’Kömürcan’ tanıtıldı

Zonguldak’ın spor müsabakalarındaki tanınabilirliğinin ve değerinin arttırılması için tasarlanan ’Kömürcan’ isimli maskot tanıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen programa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu programda yetiştirilen sporcuları tanıtan filmin gösterimi gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Zonguldak genelinde 2017 yılından bu yana yaklaşık 26 bin öğrencinin taramasının yapıldığının, 2023 yılı itibariyle de binin üzerinde gencin branşlaşma çalışmasını sürdürdüğünü aktardı. Zonguldak’ın spor maskotunun tanıtımına değinen Yüksel, "Her yıl ilimize çok farklı şehirlerden sporcularımız geliyor. Sadece spor yapmaları yönünden değil sosyal olarak değil kendilerini değerli hissetmeleri adına çok farklı etkiler gerçekleştiriyoruz. İlimize nasıl değer katabiliriz, kendilerini nasıl kıymetlendirip faaliyetleri sorunsuz bir şekilde tamamlarız diye arkadaşlarımızı devam ettirdik. Bir spor maskotu oluşturalım istedik. İlimizin değerlerini güzel bir şekilde yansıtsın hem de hediyelerimizi verelim düşüncesiyle arkadaşlarımızla yola çıktık. Daha sonra isim noktasında yarışmalar yaptık" diye konuştu.

Sporculara spor malzemelerinin dağıtımının ardından maskot ’Kömürcan’ın tanıtımı gerçekleştirildi. Program hediyelerin takdimi ile sona erdi.