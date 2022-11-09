Zonguldak’ın orman ürünlerini 7 ülkeye ihraç ediyorlar

Son yıllarda Batı Karadeniz ihracatında öne çıkan ağaç ve orman ürünleri sektörü, gelişimiyle göz dolduruyor. Sektör bu yıl ilk kez Avrupa’ya da ürün gönderdi ve ihracat yaptığı ülke sayısını 7’ye yükseltti. Gümeli Kooperatifi Başkanı Şinasi Bilgen, "Gümeli orman bölgesinden Orman Müdürlüğü işbirliği ile yılda bin metre küp kayın tomruk kesimi yapıyoruz. Buradan TIR’larımızla Çorum’da bulunan fabrikamıza getiriyoruz ve burada işleyerek değişik ülkelere ihracatını yapıyoruz, hedefimiz bundan sonra Asya Ülkeleri olacak inşallah. Çalışmamız bu yönde ilerleme sürdürüyoruz" dedi.