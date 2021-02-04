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Zonguldak’ın nüfusu 591 bin 204 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Zonguldak’ın nüfusu geçen seneye oranla 4 bin 849 azalarak 59 bin 204 oldu.

ZONGULDAK 04.02.2021, 14:07
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Zonguldak’ın nüfusu 591 bin 204 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Zonguldak’ın nüfusu geçen seneye oranla 4 bin 849 azalarak 59 bin 204 oldu.

31 Aralık 2020 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Zonguldak’ın nüfusu 591 bin 204 oldu. Bu nüfusun 293 bin 68’ini erkek nüfusunu 298 bin 136’ını kadın nüfusu oluşturdu. İl ve ilçe merkezlerinin toplam nüfusu 367 bin 758 olarak açıklandı. Yine bu nüfusun 180 bin 950’sini erkek nüfusu, 186 bin 808’ini kadın nüfusu oluşturdu. Belde ve köylerin nüfusu da 31 Aralık 2020 itibariyle 223 bin 446 olarak açıklandı. Bu nüfusun 112 bin 118’ini erkek nüfusu, 111 bin 328’ini kadın nüfusu oluşturdu. Merkez ilçenin nüfusu 121 bin 157, Alaplı ilçesinin nüfusu 43 bin 540, Çaycuma ilçesinin nüfusu 90 bin 897, Devrek ilçesinin nüfusu 57 bin 161, Kdz. Ereğli ilçesinin nüfusu 176 bin 642, Gökçebey ilçesinin nüfusu 20 bin 996, Kilimli ilçesinin nüfusu 34 bin 150, Kozlu ilçesinin nüfusu ise 46 bin 661 olarak açıklandı.

2018 yılında 599 bin 698 olan Zonguldak’ın nüfusu 2019 yılında 596 bin 53, 2020 yılında da 591 bin 204 olarak açıklandı. Kent nüfusunun son iki yılda 8 bin 494 kişi göç verdiği ortaya çıktı.
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