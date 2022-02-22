Zonguldak’ın ilçelerde de TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlanacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi İş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli aşı TURKOVAC, 23 Şubat Çarşamba günü itibariyle ilçelerde de uygulanmaya başlanacak.

Sinovac ve Biontech aşılarının yanı sıra yerli ve milli olan TURKOVAC aşısının Zonguldak’ta da uygulanmasıyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi:

“Yüzde 100 yerli, Türk Bilim İnsanlarımız tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısı 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren Atatürk Devlet Hastanesi ek binamızda olmak üzere Ereğli, Çaycuma, Devrek, Alaplı, Gökçebey İlçe Devlet Hastanelerimizde de uygulanmaya başlanacaktır. Bu aşıyı bekleyen birçok vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Halkımıza TURKOVAC ile aşı olmalarını, özellikle hatırlatma dozlarını da dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. MHRS WEB, MHRS MOBİL, ALO 182 ve e-nabız üzerinden randevu alabilir ve 18 yaş üstü vatandaşlarımız güvenle aşılarını olabilirler.”