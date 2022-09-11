Zonguldak’a kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Zonguldak’a kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan uyarıda Batı Karadeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. 12 Eylül günü sabah 09.00 ila 23.59 arası için yapılan uyarıda şöyle denildi:

"Batı Karadeniz’de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."