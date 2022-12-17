Zonguldak’a 10 yeni Anaokulu müjdesi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, okul öncesi eğitim seferberliği çerçevesinde 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu açma hedefi aşılarak 6004 anaokulu Türkiye genelinde açıldı. Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan çalışmalarla üç yaş okullaşma oranı bir yılda yüzde 9’dan yüzde 16’ya, dört yaş okullaşma oranı yüzde 16’dan yüzde 37’ye yükseldi. Beş yaş okullaşma oranı ise yüzde 65’ten yüzde 99’a yükselerek tarihi rekora ulaştı.

Zonguldak’ta 2022 yılında 6 anaokulu,73 yeni ana sınıfı açıldı. 2023 yılı Ocak ayında ihale işlemlerine başlanmak üzere farklı ilçelerde toplam 10 yeni bağımsız anaokulu yatırım programına alınarak okul öncesi eğitime erişimin yaygınlaştırılması için önemli bir yatırım daha Zonguldak’a yapılıyor.

Zonguldak’ta okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranının artması, özellikle beş yaş okullaşma oranının yüzde 54’ten yüzde 99’a çıkması ile okul öncesi eğitimdeki derslik ve okul ihtiyacının karşılanması açısından projeye önem verildi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan okul öncesi eğitim seferberliğiyle Zonguldak’ta yapılan çalışmalar ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Bakanlığımız eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak için ülkemiz genelinde okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak eğitimin diğer tüm alanlarında olduğu gibi okul öncesi alanında da önemli yatırımlar yapmaktadır. Yeni ana sınıflarının açılması, anaokullarının açılması, okul öncesi öğrencilerin taşıma ile alınması, okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek imkanı sağlanması, bağımsız yeni anaokullarının yatırım programlarına alınarak yapımına başlanması gibi birçok okul öncesi yatırım, Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de başladı.”

“ 10 yeni bağımsız anaokulu yatırım programına alındı”

İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan, “ İlimiz geneli 10 yeni bağımsız anaokulu yatırım programına alındı. 2023 Ocak ayı itibari ile ihale süreçleri başlatılarak sürecin tamamlanması ile yapımına başlanılacaktır. Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Kilimli, Zonguldak Merkez olmak üzere ihtiyaç olan 10 yeni anaokulun yapımı için gerekli çalışmalar başladı. Yatırım planına alınan bu anaokullarının ihtiyaç duyulan bölgelerdeki okul yapılacak arsaları belirlenerek yer tahsisleri tamamlanmıştır. Bu okullarımızın yapımı tamamlandığında ilimizde okulöncesi eğitimde tüm yaş gruplarında okullaşma oranları artarken ortaya çıkacak derslik ve okul ihtiyacı karşılanmış olacaktır. İlimize yapılan bu yatırımlarla; eğitimde fırsat eşitliğini artırılması, okul öncesi eğitime erişimin yaygınlaştırılması, okul öncesi eğitimin okullaşma oranlarının artırılması açısından Bakanlığımızın öğrencilerimize sunduğu imkanları her geçen gün daha da artırmaktadır. İlimizde okul öncesi eğitim ve eğitimin diğer kademelerinde okullaşma oranlarının artırılmasında sunulan destek ve imkanlardan dolayı, Millî Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e şükranlarımızı sunuyorum” dedi.